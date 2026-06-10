Air India Pilot Case: भीख मांगने और सड़क पर सोने की आ गई थी नौबत, 15 साल बाद कोर्ट ने किया आरोप मुक्त

Bombay High Court: एक समय था जब जितेंद्र कृष्ण वर्मा सबसे अनुभवी और टेलेंटेड पायलटों में गिने जाते थे। वह एयर इंडिया के बेड़े में मौजूद तीनों तरह के विमानों को उड़ाने वाले चुनिंदा पायलटों में उनका नाम शामिल था। 22 साल का बेदाग रिकॉर्ड, शानदार करियर और आसमान जैसी ऊंची उड़ानें..., लेकिन फिर एक आरोप ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। नौकरी चली गई, घर छूट गया, परिवार बिखर गया और बच्चों से भी दूरी हो गई। अब 15 साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के एक बड़े फैसले ने न सिर्फ उन्हें राहत दी है, बल्कि उनके सम्मान और सपनों को भी नई उड़ान देने का रास्ता खोल दिया है।