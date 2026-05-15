नंदीग्राम से चुनाव, फिर बंगाल का वित्त मंत्रालय, जानें कौन है संजिव सान्याल जिन्हें यह जिम्मेदारी सौंप सकती है BJP

1970 में कोलकाता में जन्मे संजीव सान्याल ने सेंट जेवियर्स और सेंट जेम्स स्कूल से पढाई की। बाद में वह उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली गए और रोड्स स्कॉलर के रूप में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय पहुंचे। उन्होंने लंबे समय तक डॉयचे बैंक में काम किया और फिर 2017 में केंद्र सरकार से जुडे। वित्त मंत्रालय में प्रधान आर्थिक सलाहकार रहते हुए उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण के कई संस्करण तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में उन्हें प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया। संजीव सान्याल स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्र नाथ सान्याल के परिवार से आते हैं, जिससे उनका राजनीतिक और वैचारिक जुडाव भी पुराना माना जाता है।