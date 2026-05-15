60 साल के बुजुर्ग के प्यार में पड़ी 22 साल की लड़की, शादी का Video वायरल

इसके बाद गांव के मंदिर में आनन-फानन में शादी की तैयारियां शुरू कर दी गईं। पंडित को बुलाया गया और ग्रामीणों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विवाह संपन्न कराया गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सुग्रीम पासवान युवती की मांग में सिंदूर भरते नजर आ रहे हैं। शादी के बाद युवती माथे पर बिंदी लगाकर मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेती दिखाई देती है। इसके बाद दोनों एक-दूसरे के साथ मंदिर से बाहर निकलते नजर आते हैं।