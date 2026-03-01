बंगाल इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, पुलिस अफसर को किया गया सस्पेंड

इस घटना के बाद चुनाव आयोग ने अपने आदेश में साफ कहा कि इंस्पेक्टर अभिजीत पॉल को पहले से पता था कि उस दिन दो राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम हैं। फिर भी उन्होंने न तो पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त किया और न ही CAPF यानी केंद्रीय सुरक्षा बलों को बुलाया, जबकि वो पिछले कई दिनों से वहां तैनात थे। आयोग ने इसे गंभीर लापरवाही और कर्तव्य से मुंह मोड़ना बताया। इसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया।