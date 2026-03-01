27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बंगाल इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, पुलिस अफसर को किया गया सस्पेंड

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बसंती बाजार में चुनाव से पहले BJP और TMC कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। कई लोग और पुलिसकर्मी घायल हो गए। चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाते हुए बसंती थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर अभिजीत पॉल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Mukul Kumar

Mar 27, 2026

ECI

भारत निर्वाचन आयोग कार्यालय (फाइल फोटो)।

पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बड़ी हिंसा देखने को मिली है। दक्षिण 24 परगना जिले के बसंती बाजार में BJP और TMC कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। इसमें कई लोग घायल हो गए, यहां तक कि पुलिसवाले भी नहीं बचे।

कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब इस पूरे मामले में चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई करते हुए बसंती थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर अभिजीत पॉल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।

क्या हुआ था?

26 मार्च को BJP प्रत्याशी विकास सरदार का चुनाव प्रचार बसंती बाजार इलाके में चल रहा था। इसी दौरान टीएमसी और भाजपा के समर्थक आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते माहौल इतना बिगड़ा कि पत्थरबाजी तक की नौबत आ गई। जो पुलिसवाले बीच-बचाव करने पहुंचे, उन पर भी हमला हो गया।

चुनाव आयोग ने क्या कहा?

इस घटना के बाद चुनाव आयोग ने अपने आदेश में साफ कहा कि इंस्पेक्टर अभिजीत पॉल को पहले से पता था कि उस दिन दो राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम हैं। फिर भी उन्होंने न तो पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त किया और न ही CAPF यानी केंद्रीय सुरक्षा बलों को बुलाया, जबकि वो पिछले कई दिनों से वहां तैनात थे। आयोग ने इसे गंभीर लापरवाही और कर्तव्य से मुंह मोड़ना बताया। इसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया।

भाजपा ने टीएमसी पर साधा निशाना

उधर, BJP सांसद बिप्लब कुमार देब ने TMC और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा कि हमलावरों की पहचान हो चुकी है। भाजपा नेता का आरोप था कि ममता के राज में बंगाल में गुंडागर्दी का एक पूरा तंत्र खड़ा हो गया है, जो विपक्षी कार्यकर्ताओं पर टूट पड़ता है।

बसंती बाजार में भारी सुरक्षा तैनाती

बसंती बाजार में अब भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर पहले से खबर थी तो इंतजाम क्यों नहीं हुआ? चुनाव से ठीक पहले इस तरह की हिंसा बंगाल की उस पुरानी बीमारी की याद दिलाती है जो हर चुनाव में सिर उठा लेती है। चुनाव आयोग का यह कदम एक संदेश है। लेकिन जमीन पर हालात बदलेंगे या नहीं, यह तो आने वाले दिन ही बताएंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

West Bengal Elections 2026

Published on:

27 Mar 2026 10:00 pm

Hindi News / National News / बंगाल इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, पुलिस अफसर को किया गया सस्पेंड

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

LPG ग्राहक ध्यान दें! भारत सरकार ने कर नई घोषणा, तुरंत हो जाएं सावधान

LPG Crisis, LPG Crisis Latest News, LPG Crisis Update News, LPG Crisis Today News, LPG Gas Booking, LPG Gas Booking Latest News, LPG Gas Booking Update News, LPG Gas Booking Today News, LPG new rules Rajasthan, gas cylinder booking rules India, Ujjwala scheme update 2026, LPG booking limit days, Rajasthan gas news, cylinder refill rules change, domestic gas update India, LPG crisis news India, gas cylinder booking 25 days rule, Ujjwala 45 days rule, DBC connection gas rules, Rajasthan breaking news LPG, gas supply update India, petroleum ministry clarification LPG, Jaipur news gas update
राष्ट्रीय

अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच भारत सरकार का LPG गैस पर बड़ा एक्शन! 3,000 से ज्यादा छापे, 1,500 सिलेंडर जब्त

LPG PM MODI
राष्ट्रीय

‘देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा’, CMs संग मीटिंग के बाद पीएम मोदी का बड़ा ऐलान

राष्ट्रीय

हिमस्खलन से 7 लोगों की मौत, श्रीनगर-कारगिल हाईवे बंद, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया दुख

Avalanche in Jammu and Kashmir
राष्ट्रीय

ईरान-इजरायल युद्ध के बीच भारत का बड़ा कदम, ढूंढ लिया होर्मुज स्ट्रेट का विकल्प?

India Russia Nuclear Power Plant
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.