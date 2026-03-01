हिमस्खलन से 6 लोगों की मौत, श्रीनगर-कारगिल हाईवे बंद

कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाले जोजिला दर्रे के पास बड़ा हिमस्खलन हुआ है। इस हिमस्खलन के बाद श्रीनगर-कारगिल हाईवे बंद पर आवागमन बंद हो गया है। हाईवे से मलबा हटाने और यातायात बहाल करने के लिए अभियान जारी है। बता दें कि यह हाईवे श्रीनगर और कारगिल को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक टू-लेन सड़क है। यह मार्ग 11,575 फीट ऊंचे जोजिला दर्रे से होकर गुजरती है। जिस स्थान पर हिमस्खलन हुआ है, वह स्थान अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ऐसी घटनाओं के लिए संवेदनशील माना जाता है।