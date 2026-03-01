ईरान-इजरायल युद्ध के बीच भारत का बड़ा कदम, ढूंढ लिया होर्मुज स्ट्रेट का विकल्प?

LNG व्यापार के संबंध में 19 मार्च को नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इस बैठक में रूस के उप ऊर्जा मंत्री और भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी शामिल हुए थे। सूत्रों के अनुसार, LNG डील की बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ी है। यदि सब कुछ तय योजना के अनुसार रहा तो आने वाले कुछ हफ्तों में इस समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि भारत ने रूस से LNG खरीद जारी रखने के लिए अमेरिका से विशेष छूट की मांग की है। फिलहाल अमेरिका ने रूसी तेल और LPG पर कुछ छूट दे है, इसलिए भारत को उम्मीद है कि LNG खरीद के मामले में भी राहत मिल सकती है।