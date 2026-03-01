Delhi Water Crisis: मुफ्त पानी के शहर में ₹250 की बोतल! चंद्रावल प्लांट में खराबी से बिगड़ा दिल्ली के घरों का बजट

दिल्ली में गहराया जल संकट। (फोटो: पत्रिका)
Delhi Water Crisis : दिल्ली के कई पॉश इलाकों में पिछले छह दिनों से पानी की सप्लाई ठप पड़ी हुई (Water Shortage In Delhi Posh Areas) है। चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की 600 मिलीमीटर की बैकवॉश पाइपलाइन फटने ( Chandrawal Pipeline Burst) से पंप हाउस जलमग्न हो गया। इस वजह से बिजली के पैनल और मोटर खराब (DJB Water Supply Disruption) हो गए। दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने मरम्मत का काम तेजी से शुरू किया है। दिल्ली के करोल बाग, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, सिविल लाइंस, कमला नगर, पहाड़गंज और एनडीएमसी क्षेत्र जैसे वसंत विहार, आरके पुरम व कनॉट प्लेस आदि में पिछले कई दिनों से नल सूखे पड़े (Delhi Water Crisis) हैं। कई परिवार रोजाना 200 से 250 रुपये बोतलबंद पानी खरीदने पर खर्च कर रहे हैं। इस बार संकट मार्च में ही शुरू हो गया, जबकि पिछले साल गर्मियों में यह समस्या आई थी।
चंद्रावल प्लांट-II के पास 22 मार्च को600 मिमी व्यास की पाइपलाइन फट गई। पानी का तेज बहाव पंप हाउस में घुस गया। इससे इलेक्ट्रिकल पैनल और मोटर डूब गए। प्लांट से 90 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी की सप्लाई प्रभावित हुई। डीजेबी की टीमों ने पानी निकालने के बाद मरम्मत शुरू की। अधिकारियों ने बताया कि कुछ इलाकों में आंशिक सप्लाई बहाल हो रही है, लेकिन पूर्ण बहाली में समय लग सकता है।
संकट मुख्य रूप से मध्य दिल्ली, उत्तर दिल्ली और दक्षिण दिल्ली के कुछ हिस्सों में है। प्रमुख प्रभावित क्षेत्रों में करोल बाग, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, बालजीत नगर, इंदरपुरी, सिविल लाइंस, कमला नगर, शक्ति नगर, तिमारपुर, मलका गंज, सदर बाजार, पहाड़गंज, पुरानी दिल्ली शामिल हैं। एनडीएमसी क्षेत्रों में कनॉट प्लेस, साउथ एवेन्यू और राजनयिक इलाके भी प्रभावित हुए। कुछ दक्षिण दिल्ली के पॉकेट्स जैसे वसंत विहार, आरके पुरम और मुनिरका में भी दिक्कत बनी हुई है।
लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है। कई परिवार सुबह से शाम तक पानी का इंतजार कर रहे हैं। बोतलबंद पानी की मांग बढ़ने से कीमतें भी ऊपर चढ़ गई हैं। एक लीटर की बोतल के लिए सामान्य से ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। अस्पतालों और होटलों में भी पानी की कमी महसूस की जा रही है। लोग अनावश्यक पानी के इस्तेमाल से बच रहे हैं।
दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों से पानी बचाने की अपील की है। अनावश्यक इस्तेमाल न करें, पेयजल को पहले से सुरक्षित रखें। वैकल्पिक व्यवस्था जैसे टैंकर आदि की जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 1916 पर संपर्क करें। डीजेबी की टीम 24 घंटे काम कर रही है। कुछ इलाकों में पानी के टैंकर भेजे जा रहे हैं। असुविधा के लिए खेद जताया गया है।
मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। डीजेबी अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि आज या कल तक ज्यादातर इलाकों में सप्लाई सामान्य हो जाएगी। प्लांट की क्षमता बढ़ाने और पुरानी पाइपलाइनों को ठीक करने के लिए बजट में भी प्रावधान किया गया है। यह घटना याद दिलाती है कि पानी की बुनियादी सुविधा को मजबूत बनाने की जरूरत है।
जल बोर्ड का कहना है कि इस संकट के दौरान पानी का सावधानी से उपयोग करें। बर्तनों में पानी भरकर रखें। अनावश्यक धुलाई या साफ-सफाई टालें। पड़ोसियों के साथ पानी साझा करें अगर जरूरत हो। डीजेबी हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं। भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए पानी संरक्षण की आदत डालें।
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