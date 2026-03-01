Delhi Water Crisis: मुफ्त पानी के शहर में ₹250 की बोतल! चंद्रावल प्लांट में खराबी से बिगड़ा दिल्ली के घरों का बजट

Delhi Water Crisis : दिल्ली के कई पॉश इलाकों में पिछले छह दिनों से पानी की सप्लाई ठप पड़ी हुई (Water Shortage In Delhi Posh Areas) है। चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की 600 मिलीमीटर की बैकवॉश पाइपलाइन फटने ( Chandrawal Pipeline Burst) से पंप हाउस जलमग्न हो गया। इस वजह से बिजली के पैनल और मोटर खराब (DJB Water Supply Disruption) हो गए। दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने मरम्मत का काम तेजी से शुरू किया है। दिल्ली के करोल बाग, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, सिविल लाइंस, कमला नगर, पहाड़गंज और एनडीएमसी क्षेत्र जैसे वसंत विहार, आरके पुरम व कनॉट प्लेस आदि में पिछले कई दिनों से नल सूखे पड़े (Delhi Water Crisis) हैं। कई परिवार रोजाना 200 से 250 रुपये बोतलबंद पानी खरीदने पर खर्च कर रहे हैं। इस बार संकट मार्च में ही शुरू हो गया, जबकि पिछले साल गर्मियों में यह समस्या आई थी।