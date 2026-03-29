Career Crisis: एमबीए चाय वाला का चौंकाने वाला पोस्ट, बताया क्यों बर्बाद हो रहे हैं युवाओं के करियर और शादियां

सोशल मीडिया पर प्रफुल्ल बिल्लोर के इस बयान को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जहां एक वर्ग उन्हें कड़वा सच बोलने वाला बता रहा है, वहीं कुछ लोग इसे केवल चर्चा में रहने का एक तरीका मान रहे हैं। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद कई मनोवैज्ञानिकों और करियर विशेषज्ञों ने भी इस 'साइलेंट क्राइसिस' पर अपनी राय देनी शुरू कर दी है। आने वाले समय में युवा मानसिक स्वास्थ्य पर सरकार की नई नीतियों पर चर्चा तेज हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि खुद प्रफुल्ल बिल्लोर का बिजनेस मॉडल और उनकी सफलता भी कई बार विवादों में रही है। ऐसे में उनके द्वारा 'करियर' और 'सफलता' पर ज्ञान देना कुछ नेटिजन्स को रास नहीं आ रहा है।