तेलंगाना विधानसभा में हंगामा, BRS के 24 विधायक दो दिन के लिए निलंबित

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने BRS पर सदन की कार्यवाही में जानबूझकर बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर BRS के पास कोई सबूत हैं, तो उन्हें जांच एजेंसियों के सामने पेश किया जाना चाहिए।