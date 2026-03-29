Iran-Isreal War में पाकिस्तान कर रहा मध्यस्थता, कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले- मोदी ने आखिर ऐसा कैसे होने दिया?

जयराम रमेश ने आगे कहा कि पाकिस्तान ऐसा देश है, जो दशकों से आतंकवादियों के पनाहगाह के रूप में जाना जाता रहा है, जो न केवल अपने पड़ोसियों पर बल्कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हमले करते हैं, बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी हमले करते हैं। जिस देश के खिलाफ राष्ट्रपति क्लिंटन, बुश, ओबामा और बाइडेन ने बहुत सख्ती से व्यवहार किया। उसे आज वैश्विक स्तर पर एक नई स्वीकृति मिल गई है।