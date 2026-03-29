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केरल चुनाव में PM मोदी की हुंकार, कहा- LDF, UDF भ्रष्टाचारी पार्टियां, कांग्रेस जहां जाती है, सब चौपट कर देती है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरलम के पलक्कड़ में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान PM मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर जमकर भड़ास निकाली और गंभीर आरोप लगाए।

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तिरुवनन्तपुरम

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Vinay Shakya

Mar 29, 2026

Prime Minister Narendra Modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Photo-IANS)

केरलम की 140 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 9 अप्रैल को मतदान होगा और 4 मई को वोटों की गिनती होगी। वोटों की गिनती के बाद चुनाव परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। केरलम के चुनावी माहौल में राजनीतिक दलों के नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी क्रम में PM मोदी ने आज केरलम के पलक्कड़ में चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली में PM मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर जमकर भड़ास निकाली।

LDF-UDF भ्रष्टाचारी पार्टियां, ये दोनों BJP से डरी हुई हैं

PM मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केरलम में LDF-UDF दोनों ही बीजेपी पर निशाना साथ रही हैं। ये दोनों ही भ्रष्टाचारी पार्टियां भाजपा से डरी हुई हैं। इन्हें भाजपा का डर इसलिए है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर भाजपा यहां सरकार में आ गई तो इनके सारे काले कारनामों का सच सामने आ जाएगा। दशकों से LDF-UDF ने यहां बड़े घोटाले किए हैं, लेकिन इन दलों की सरकारें कभी भी एक-दूसरे पर कार्रवाई नहीं करती हैं। LDF-UDF के लोग आपके सामने सिर्फ झूठे बयान देते हैं। अगर भाजपा की सरकार आई तो इनकी जांच कराएगी, इसलिए ये डर रहे हैं।

PM मोदी ने जनसभा में कांग्रेस और कम्युनिस्ट (लेफ्ट) दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव में पर्दे के पीछे कौन किसकी B टीम है, इसकी सच्चाई हम जनता के सामने रखने वाल हैं। PM ने आगे कहा- कांग्रेस और कम्युनिस्ट पूरे देश में एक-दूसरे से गठबंधन करते हैं। बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश से लेकर मणिपुर, असम तक इनका गठबंधन होता है। INDI गठबंधन में सब साथ हैं। तमिलनाडु में भी दोनों एक साथ हैं, लेकिन यहां केरलम में ये एक-दूसरे को झूठी गालियां देते हैं।

केरल की जनता को सावधान रहना होगा

केरल की जनता को LDF-UDF और इनके सहयोगियों से सावधान रहना होगा। कांग्रेस और लेफ्ट जहां सत्ता में आते हैं, वहां सब चौपट करके जाते हैं। बंगाल और त्रिपुरा में लेफ्ट ने क्या किया? यह पूरा देश जानता है। कांग्रेस ने पूरे देश में क्या किया? यह भी सबने देखा है। इनके उसी कुचक्र में केरलम भी पिसता रहा है। यहां सरकारी कर्मचारियों के वेतन में देरी की खबरें आती रहती हैं। PM मोदी ने केरलम में बदलाव की बात करते हुए कहा कि राज्य में इस बार अलग माहौल है और NDA के पक्ष में बढ़ता समर्थन साफ दिख रहा है।

कर्नाटक में हाल खराब है, हिमाचल आर्थिक संकट में है

पलक्कड़ में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों का उदाहरण दिया। पीएम मोदी ने कहा- हाल ही में केरलम में सरकारी कर्मचारियों के DA और छुट्टियों के बकाया भुगतान को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। कांग्रेस इन सबके लिए लेफ्ट वालों पर हमला करती है, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी बुरे हालात हैं। पड़ोसी कर्नाटक को देख लीजिए, वहां भी विकास के ज्यादातर काम रुक गए हैं। हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट में है। यही कांग्रेस का मॉडल है।

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Published on:

29 Mar 2026 03:54 pm

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