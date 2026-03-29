असम चुनाव: बुजुर्गों को हर महीने ₹1250 पेंशन, हर परिवार को ₹25 लाख का हेल्थ बीमा, कांग्रेस के कई बड़े ऐलान

नाओबोइचा में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम सत्ता में आने के 100 दिनों के भीतर दिवंगत जुबीन गर्ग को न्याय दिलाने का वादा करते हैं। हम इस अवधि के भीतर पता लगाएंगे कि उनकी हत्या किसने की और इस साजिश में क्या भूमिका थी? इसके अलावा मौजूदा सरकार की तरह सालाना भूमि पट्टा जारी करने के बजाय, कांग्रेस 10 लाख भूमिपुत्रों (आदिवासी समुदाय) को स्थायी पट्टा देगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि लोगों को हर साल अपने रिकॉर्ड का नवीनीकरण नहीं कराना पड़ेगा। इस पहल से लोगों को अधिकारियों से मदद नहीं मांगनी पड़ेगी और इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। हमने कर्नाटक में ऐसा किया है, वहां हमने 6,80,000 लोगों को रिकॉर्ड दिए हैं।