2027 तक 6 ट्रिलियन लीटर पानी पी जाएगा AI, क्यों और कैसे? हैरान कर देगी ताजा रिपोर्ट!

एक अध्ययन में सामने आया है कि एक साल में पूरी दुनिया में जितना बोतल बंद पानी पीया जाता है। उतना ही पानी सिर्फ एआइ व क्लाउड स्पेस को संचालित करने वाले सर्वर व डेटा सेंटरों को ठंडा रखने में खर्च हो जाता है। यह चौंकाने वाली जानकारी एक डच अकाडमिक एलेक्स डी व्रीस-गाओ के नेतृत्व में हुए अध्ययन में सामने आई है।