26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

2027 तक 6 ट्रिलियन लीटर पानी पी जाएगा AI, क्यों और कैसे? हैरान कर देगी ताजा रिपोर्ट!

एआई चैटबॉट और डेटा सेंटरों के लिए हर साल अरबों लीटर पानी खर्च होता है, जो दुनिया के बोतलबंद पानी की खपत के बराबर है। एक सवाल पूछने पर आधा लीटर पानी खर्च होता है। पानी की कमी वाले देशों के लिए यह चिंताजनक है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 26, 2025

AI Image

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर

अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन एक वयस्क आदमी को कम से कम तीन लीटर पानी की जरूरत होती है, लेकिन आप जानते हैं कि एआइ चैटबॉट पर एक सवाल पूछने पर आम तौर पर आधा लीटर पानी खर्च हो जाता है।

चैटबॉट पर बातचीत लंबी चली तो कई लीटर पानी खर्च हो जाता है। अब पानी की यही खपत बड़ी समस्या बन रही है। दुनिया की बड़ी आबादी को अभी भी पीने का पानी बमुश्किल मिल पाता है। वहीं एआइ पर हर साल अरबों लीटर पानी खर्च हो रहा है।

एक अध्ययन में सामने आया है कि एक साल में पूरी दुनिया में जितना बोतल बंद पानी पीया जाता है। उतना ही पानी सिर्फ एआइ व क्लाउड स्पेस को संचालित करने वाले सर्वर व डेटा सेंटरों को ठंडा रखने में खर्च हो जाता है। यह चौंकाने वाली जानकारी एक डच अकाडमिक एलेक्स डी व्रीस-गाओ के नेतृत्व में हुए अध्ययन में सामने आई है।

450 अरब लीटर पानी का वाष्पीकरण

एलेक्स डी व्रीस- गाओ ने अपनी टीम के साथ डेटा सेंटर के कार्बन और पानी के फुटप्रिंट्स और एआइ के लिए इसके मायने नाम से अध्ययन किया है। इसके अनुसार एआइ और क्लाउड स्पेस के लिए डेटा सेंटरों का उपयोग होता है।

इन सेंटरों पर सालाना करीब 450 अरब लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। यह पानी डेटा सेंटरों को ठंडा रखने के दौरान वाष्पीकृत हो जाता है। इतना ही बोतलबंद पानी पूरी दुनिया में हर साल लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं।

अमेरिकी डेटा सेंटरों में पानी की खपत सबसे ज्यादा

जेनरेटिव एआइ टूल्स को पावर देने वाले डेटा सेंटरों में हाई परफार्मेस सर्वर काम करते हैं तो भारी मात्रा में गर्मी पैदा होती है। इन मशीनों को ठंडा रखने के लिए कूलिंग टॉवर का उपयोग होता है।

अमरीका के थर्मोइलेक्ट्रिक प्लांट में प्रति किलोवॉट प्रति घंटा 43.9 लीटर पानी की खपत होती है। वहीं आम तौर पर पानी की खपत 9 लीटर प्रति किलोवॉट प्रति घंटा है।

2027 तक 6.6 अरब घन मीटर पानी की होगी खपत

अध्ययन से पता चला है कि एआइ से जुड़े सर्वरों और डेटा सेंटरों पर 2027 तक 6.6 अरब घन मीटर (6.6 ट्रिलियन लीटर) पानी की खपत होगी।

वहीं सॉफ्टवेयर और सोशल मीडिया से जुड़ी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मेटा ने पानी की खपत को कम करने पर ध्यान देना शुरू किया है। उन्होंने वॉटर पॉजिटिव (पानी खर्च करेंगे उससे ज्यादा वापस करेंगे) का संकल्प लिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Artificial Intelligence

Published on:

26 Dec 2025 07:50 am

Hindi News / National News / 2027 तक 6 ट्रिलियन लीटर पानी पी जाएगा AI, क्यों और कैसे? हैरान कर देगी ताजा रिपोर्ट!

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.