बिटिया @ वर्क : आधुनिक और विकसित भारत के लिए बेटियों के स्मार्ट आइडिया

तमन्ना कुमावत संभर

उम्र/कक्षा: 19 वर्ष l CITS, D.Lib, ITI (COPA & PLUMBER)

अभिभावक: प्रशांत कुमावत

कार्य क्षेत्र: शिक्षा / शिक्षण

आइडिया: सरकारों को राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं में व्यावसायिक कौशल विकसित करने के लिए महिलाओं हेतु ट्रेड का प्रथम रूप से संचालन किया जाना चाहिए। बालिका विद्यालयों में आईटीआई में संचालित अन्य ट्रेडों जैसे वोकेशनल कोर्सेज प्रारंभ किए जाने चाहिए जैसे प्लंबर, मैकेनिक, डीजल, इलेक्ट्रीशियन, फाइटर, वेल्डर आदि ट्रेड जो महिला या बालिका विद्यालय में संचालित की जा सकती हैं। इससे बालिकाओं में व्यावसायिक कौशल विकसित होगा। वोकेशनल कोर्सेज के प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को सरकार द्वारा बिना ब्याज पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऋण प्रदान करने की कार्रवाई शीघ्रतापूर्वक होनी चाहिए। दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाले केंद्र ज्यादा मात्रा में संचालित किए जाने चाहिए ताकि घरेलू महिलाएं भी अपने शहर में रहते हुए अपनी शिक्षा का विकास कर सकें। सरकार द्वारा महिलाओं हेतु प्रत्येक विभाग में अलग से भर्ती निकाली जानी चाहिए जिसमें पुरुष अभ्यर्थी शामिल न हों। जहां तक हो सके प्रत्येक शहर में बालिका महाविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। यदि बालिका महाविद्यालय हेतु भौतिक सुविधा उपलब्ध नहीं है तो बालिका सीनियर सेकंडरी विद्यालय को कॉलेज में बदल दिया जाना चाहिए और वहां पर यह कक्षाएं संचालित की जा सकती हैं। कई बार आवागमन के साधनों में होने वाली समस्या के कारण भी बालिकाएं शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती हैं। बालिकाओं की आर्थिक समस्या के कारण भी वह शिक्षा अर्जित नहीं कर पाती हैं इसलिए महिला शिक्षा प्रत्येक स्तर पर निशुल्क कर दी जानी चाहिए। समाज तभी सशक्त होगा जब महिला सशक्त होगी।