‘देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा’, CMs संग मीटिंग के बाद पीएम मोदी का बड़ा ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम मुख्य सचिवों और मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब दो घंटे तक बैठक की। बैठक का मुख्य मुद्दा मध्य पूर्व (वेस्ट एशिया) में चल रहे संघर्ष और उसके भारत पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की तैयारियों की समीक्षा था। प्रधानमंत्री ने जोर दिया है कि सरकार की प्राथमिकताएं आर्थिक और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, नागरिकों के हितों की रक्षा करना और उद्योग तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मज़बूत करना हैं। PM ने राज्यों से आग्रह किया कि वे आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करें और जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाएं।