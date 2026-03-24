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5 राज्यों में होने हैं चुनाव, इलेक्शन से पहले निर्वाचन आयोग का बड़ा ऐलान, इस बात की सख्त चेतावनी

ECI Exit Poll Ban: असेंबली इलेक्शन से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने बड़ा ऐलान किया है। ताजा अपडेट जानने के लिए नीचे पढ़ें पूरी खबर…

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भारत

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Saurabh Mall

Mar 24, 2026

ECI UPDATE

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बड़ा ऐलान (सोर्स: ANI और AI जनरेटेड इमेज)

Election Commission of India Latest Update: पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव के दौरान खास फेज में किसी भी तरह के ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल दिखाने, छापने या शेयर करने पर पूरी तरह रोक रहेगी।

ECI के मुताबिक, असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सभी राज्यों में वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

आयोग ने यह भी बताया कि एग्जिट और ओपिनियन पोल पर यह बैन 9 अप्रैल सुबह 7 बजे से लागू होगा और 29 अप्रैल शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगा। यानी पूरे मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह के पोल रिजल्ट सार्वजनिक नहीं किए जा सकेंगे।

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Published on:

24 Mar 2026 06:14 pm

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