पाकिस्तान से था सीधा कनेक्शन…देश तोड़ना चाहती थी कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी, टेरर केस में उम्रकैद

NIA की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने बताया कि अंद्राबी और उनके साथियों ने आतंकी संगठनों की मदद से भारत के खिलाफ माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया। उनके सोशल मीडिया पोस्ट और बयान से साफ पता चलता है कि वे देश की लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने प्रतिबंधित संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत का भी इस्तेमाल किया। ये लोग जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने की मांग कर रहे थे।