27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल में IAS-IPS के तबादलों को चुनौती, कलकत्ता हाई कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

West Bengal IAS IPS transfers: पश्चिम बंगाल में IAS-IPS अधिकारियों के तबादलों को लेकर दायर याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। भारत निर्वाचन आयोग से 30 मार्च को सभी दस्तावेज पेश करने को कहा गया, जबकि राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर हुए तबादलों पर आपत्ति जताई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Mar 27, 2026

Calcutta High Court hearing on IAS IPS transfers in West Bengal

कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला (Photo - ANI)

Bureaucrats Transfer: पश्चिम बंगाल में नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादलों, बदलावों और डेपुटेशन को लेकर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के निर्णय के खिलाफ दाखिल की गई जनहित याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ के समक्ष हुई। पीठ ने नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के तबादलों, प्रतिस्थापनों और प्रतिनियुक्तियों से संबंधित सभी दस्तावेज 30 मार्च को कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया। इसके बाद फैसला सुनाया जाएगा।

ECI की ओर से दलील

खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के वकील की ओर से दलील दी गई, जिसमें कोर्ट को बताया गया कि इस तरह के तबादले, बदलाव और डेपुटेशन केवल पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि चुनाव वाले अन्य राज्यों में भी इसी तरह के कदम उठाए गए हैं।

इस दौरान याचिकाकर्ता और पश्चिम बंगाल सरकार के उन सभी आरोपों का भी भारत निर्वाचन आयोग के वकील ने खंडन किया, जिनमें कहा गया है कि राज्य में तबादले अन्य चुनावी राज्यों की तुलना में कहीं अधिक थे।

इसके समर्थन में भारत निर्वाचन आयोग के वकील ने तर्क दिया कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में 48 अधिकारियों का तबादला किया गया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया। इसके अलावा आयोग की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि महाराष्ट्र में 61, उत्तर प्रदेश में 83 और मध्य प्रदेश में 49 अधिकारियों का तबादला इन राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले किया गया था।

वहीं, कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय तब तक के लिए सुरक्षित रखने का फैसला किया है, जब तक चुनाव आयोग अधिकारियों के तबादलों, प्रतिस्थापनों और प्रतिनियुक्तियों से संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर देता।

सीएम ममता ने तबादले की आलोचना की

उधर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने राज्य में बड़ी संख्या में नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के तबादलों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर फेरबदल किए जाने से प्रशासनिक कामकाज के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है।

ये भी पढ़ें

किसानों के लिए अच्छी खबर, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा लोकसभा में बोले- देश में उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति
राष्ट्रीय
Union Ministe JP Nadda addressing Lok Sabha on adequate fertilizer supply amid Middle East conflict.

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Mar 2026 11:30 pm

Hindi News / National News / पश्चिम बंगाल में IAS-IPS के तबादलों को चुनौती, कलकत्ता हाई कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

आईपीएल से पहले सियासी ‘टिकट वॉर’, कर्नाटक विधायकों को मिली मुफ्त पास की मंजूरी, अलग स्टैंड भी

dk shivakumar siddaramaiah
राष्ट्रीय

LPG ग्राहक ध्यान दें! भारत सरकार ने कर नई घोषणा, तुरंत हो जाएं सावधान

LPG Crisis, LPG Crisis Latest News, LPG Crisis Update News, LPG Crisis Today News, LPG Gas Booking, LPG Gas Booking Latest News, LPG Gas Booking Update News, LPG Gas Booking Today News, LPG new rules Rajasthan, gas cylinder booking rules India, Ujjwala scheme update 2026, LPG booking limit days, Rajasthan gas news, cylinder refill rules change, domestic gas update India, LPG crisis news India, gas cylinder booking 25 days rule, Ujjwala 45 days rule, DBC connection gas rules, Rajasthan breaking news LPG, gas supply update India, petroleum ministry clarification LPG, Jaipur news gas update
राष्ट्रीय

अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच भारत सरकार का LPG गैस पर बड़ा एक्शन! 3,000 से ज्यादा छापे, 1,500 सिलेंडर जब्त

LPG PM MODI
राष्ट्रीय

बंगाल इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, पुलिस अफसर को किया गया सस्पेंड

ECI
राष्ट्रीय

‘देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा’, CMs संग मीटिंग के बाद पीएम मोदी का बड़ा ऐलान

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.