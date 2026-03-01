जंग के बीच ड्रैगन को लगा 440 वोल्ट का झटका, ईरान ने हॉर्मुज में घेरे दो चीनी जहाज

IRGC ने अपने बयान में कहा, 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है। अमेरिका और इजरायल के सहयोगियों से जुड़े किसी भी जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं होगी।' ईरान पहले भी कह चुका है कि केवल इजरायल और अमेरिका के सहयोगी देशों के जहाजों को ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से रोका जाएगा। फिलहाल केवल उन्हीं जहाजों को अनुमति दी जा रही है जिन पर ईरान के लिए घरेलू सामान, कारें, कपड़े और दवाएं जैसी जरूरी चीजें लदी हों। कुछ अनाज वाले जहाजों को देरी के बाद एंट्री मिली है।