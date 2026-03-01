ट्रंप होर्मुज में कितने दिन का ऑपरेशन ​करेंगे ? ईरान ने कहा-हमारे 10 लाख लड़ाके तैयार

Middle East Escalation: पश्चिम एशिया के मुहाने पर युद्ध की आहट (War Clouds) अब साफ सुनाई देने लगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति (Donald Trump) के होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में संभावित सैन्य ऑपरेशन की खबरों ने वैश्विक खलबली मचा दी है। इसी बीच ईरान (Tehran) ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए दावा किया है कि उसके 10 लाख लड़ाके (One Million Fighters) किसी भी जमीनी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।