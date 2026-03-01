Middle East Crisis : इजराइल की दो टूक, हिजबुल्लाह को फिर से हथियार जुटाने की इजाजत नहीं देगा IDF

बहरहाल, अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिज्ञों का मानना है कि IDF का यह बयान लेबनान सरकार पर दबाव बढ़ाने की एक कोशिश है, जिससे वह हिजबुल्लाह पर लगाम लगा सके। हालांकि, विशेषज्ञों को डर है कि इससे क्षेत्र में एक और बड़ा युद्ध छिड़ सकता है।

आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक शक्तियां लेबनान को हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजी कर पाती हैं या इजराइल अपनी सैन्य योजना को अंजाम देगा। इस बीच, लेबनान के आम नागरिकों में भय का माहौल है। देश की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है और एक संभावित सैन्य टकराव लेबनान की बुनियादी संरचना को पूरी तरह तबाह कर सकता है। ( इनपुट: ANI)