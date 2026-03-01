होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की खुली छूट, फिर भी क्यों अपने जहाजों को पार करने से डर रहा चीन? बड़ी वजह सामने आई

दिलचस्प बात यह है कि चीन और ईरान के बीच तेल का एक खास रिश्ता है। चीन ईरान से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदता है। इस सौदे में चीनी मुद्रा युआन का इस्तेमाल होता है, जिसे 'पेट्रोयुआन' कहते हैं। ईरान तेल देता है, चीन बदले में अपना सामान भेजता है और पैसा युआन में चुकाता है। अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहे ईरान के लिए यह व्यवस्था एक बड़ा सहारा है।