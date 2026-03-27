सऊदी अरब ने ट्रंप से युद्ध जारी रखने को कहा था! समझौते के बीच ही ईरान ने ले लिया बदला, जानें पूरा मामला

हवाई खतरे की गंभीरता के बारे में सऊदी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मल्की ने बताया कि किंगडम के पूर्वी क्षेत्र में 17 ड्रोन को सफलतापूर्वक रोककर नष्ट कर दिया गया। माना जा रहा है कि ईरान ने सऊदी अरब को टार्गेट करते हुए यह खतरनाक ड्रोन रियाद में भेजे हैं।