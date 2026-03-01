अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच चीन ने किया बड़ा खेल! समझिए नई कूटनीतिक चाल

दरअसल, ‘सीनेट फॉरेन अफेयर्स’ कमेटी की कन्फर्मेशन हियरिंग में टॉप डिप्लोमैटिक उम्मीदवारों का मानना है कि आने वाले समय में दुनिया की असली प्रतिस्पर्धा मिडिल-ईस्ट के बाद इन्हीं क्षेत्रों में तय होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए ‘एसोसिएशन ऑफ साउथ-ईस्ट एशियन नेशंस’ और ‘अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक’ जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए अमेरिका अपना असर मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। ये इस बात का संकेत है …