Jaipur Crime: प्रॉपर्टी डीलर की बुलेटप्रूफ गाड़ी पर फायरिंग का मामला गहराया, बदमाशों के पास से कई हथियार बरामद

रिपोर्ट के अनुसार 14 मार्च को सुबह करीब 11:30 बजे वह अपने साथी जितेन्द्र मीणा और चालक अनिल सिंह के साथ बालाजी मंदिर दर्शन के लिए निकले थे। हाथोज फाटक के पास पहुंचते ही एक एसयूवी गाड़ी ने उनकी बुलेटप्रूफ कार को टक्कर मारी। इसके बाद एक अन्य कार और एसयूवी ने भी उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। आरोप है कि गाड़ी में सवार गजाधरपुरा निवासी राहुल मीणा व आसिन खान ने जान से मारने की नीयत से बंदूक से फायर किया, जिससे वे घबरा गए और मौके से भाग निकले।