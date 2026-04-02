6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

औरैया

Auraiya News: डीसीएम-बाइक टक्कर में युवक की मौत, चालक फरार

Road Accident:औरैया में बेला-कानपुर मार्ग पर डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक फरार हो गया। पुलिस ने वाहन कब्जे में लेकर मामला दर्ज किया, सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश जारी है।

2 min read
Google source verification

औरैया

image

Avanish Kumar

Apr 01, 2026

औरैया के बेला-कानपुर मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप के सामने देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने डीसीएम को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, औरैया के बेला-कानपुर मार्ग पर एक तेज रफ्तार डीसीएम ने सामने से आ रही बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार आशीष यादव उर्फ यदुवीर (35) पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम माखनपुरवा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई।स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल को तत्काल बेला स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल औरैया रेफर कर दिया।

वही सूचना मिलने पर हल्का प्रभारी उपनिरीक्षक बृजभूषण तिवारी मौके पर पहुंचे और घायल को जिला अस्पताल तक पहुंचाने में सहयोग किया।जिला अस्पताल में उपचार के दौरान देर रात ही आशीष यादव ने दम तोड़ दिया। चिकित्सकों के अनुसार, उसे गंभीर चोटें आई थीं, जिससे उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।

वही युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार के सदस्य जिला अस्पताल पहुंच गए, जहां उनका रो-रोकर बुरा हाल था।उधर, पुलिस ने घटना स्थल से डीसीएम वाहन को कब्जे में ले लिया है। हालांकि, दुर्घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया।

थानाध्यक्ष गंगादास गौतम ने बताया कि मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही, फरार चालक की तलाश के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है।पुलिस का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपी चालक की पहचान कर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Apr 2026 10:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Auraiya / Auraiya News: डीसीएम-बाइक टक्कर में युवक की मौत, चालक फरार

बड़ी खबरें

View All

औरैया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Auraiya News:तेज रफ्तार डंपर ने खड़े कंबाइन में मारी टक्कर, एक की मौत, पांच घायल

औरैया

खाना खाकर सोने गये सिपाही की मौत, पुलिस लाइन में नम आंखों से दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर

फोटो सोर्स- पत्रिका
औरैया

मौत से पहले तेरहवीं का भोज करा रहा बुजुर्ग, 1900 लोगों को भेजा न्योता, वजह जानकर आंखें होंगी नम

जिंदा रहते अपनी तेरहवीं करा रहा बुजुर्ग
औरैया

Auraiya Crime News: बगिया में आम के पेड़ से लटका मिला राजमिस्त्री का शव, पुलिस जांच में जुटी

औरैया

घरेलू झगड़े से परेशान महिला  आत्महत्या के लिए पहुंची रेलवे क्रॉसिंग, महिला सब इंस्पेक्टर ने ऐसे बचाया

यूपी न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.