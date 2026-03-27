27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

औरैया

औरैया में युवक फांसी के फंदे से लटका मिला, परिजनों में मचा कोहराम

The young man attempted suicide: औरैया में एक युवक कमरे के अंदर फांसी के फंदे से लटका मिला। यह देखकर घर में कोहराम मच गया। उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया।

2 min read
Google source verification

औरैया

image

Narendra Awasthi

Mar 27, 2026

फोटो सोर्स- पत्रिका

Auraiya, a young man, tried to commit suicide by hanging himself: औरैया में एक युवक फांसी के फंदे से लटका मिला। इसकी जानकारी परिजनों को उस समय हुई जब वह काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आया। आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। मौके पर पहुंचे परिजनों ने देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। युवक को आनन-फानन फांसी के फंदे से उतारा गया। उसे स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। घटना के कारण के विषय में परिजन कुछ भी नहीं बता पाए। पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई। थाना पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, इसके बाद पता चलेगा कि आत्महत्या प्रयास का कारण क्या है? मामला समरथपुर का है।

कमरे में देखा तो खौफनाक दृश्य सामने आया

उत्तर प्रदेश के औरैया के समरथपुर गांव का है। गांव निवासी सर्वेश सविता पुत्र राम सविता सुबह कमरे से बाहर नहीं निकला। इस पर घर वालों ने सर्वेस को आवाज देकर बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जवाब न मिलने पर घर वाले मौके पर पहुंचे तो वहां उन्हें खौफनाक दृश्य देखने को मिला। सर्वेश कमरे के अंदर पंखे के फंदे से लटका हुआ था।

50 शैय्या जिला अस्पताल औरैया ले जाया गया

यह देख घर में कोहराम मच गया। काफी प्रयासों के बाद दरवाजा तोड़ा गया और सर्वेस को फांसी के फंदे से नीचे उतारा गया। उसे आनन-फानन 50-शैय्या जिला अस्पताल औरैया ले जाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। लेकिन हालत में सुधार होता न देख उसे चिचोली रेफर कर दिया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है।

पुलिस मामले की जांच कर रही

सर्वेस के फांसी लगाए जाने के संबंध में परिजन कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। उनका कहना है कि सुरेश ने यह कदम क्यों उठाया उन्हें जानकारी नहीं है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने बताया कि घटना के कारण के विषय में परिजन कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं कि आत्महत्या का प्रयास क्यों किया गया है? जांच के बाद ही कारण का पता चल पाएगा। घटना के बाद घर में कोहराम मचा है। लोगों को सर्वेश की चिंता सता रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Mar 2026 06:12 pm

Published on:

27 Mar 2026 06:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Auraiya / औरैया में युवक फांसी के फंदे से लटका मिला, परिजनों में मचा कोहराम

बड़ी खबरें

View All

औरैया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Auraiya News:एक पल में बदला मंजर… ट्रकों की टक्कर के बाद जो हुआ, उसे देख लोग रह गए दंग

औरैया

दरोगा की ट्रेन से गिरकर दर्दनाक मौत… चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान हुआ हादसा, परिवार में मचा कोहराम

मृतक की फाइल फोटो ट्रेन और स्टेशन फोटो जेनरेट AI
औरैया

नवरात्र के पहले पुलिस का बड़ा अभियान: धार्मिक और सार्वजनिक स्थल से उतारे गए लाउडस्पीकर

लाउडस्पीकर के खिलाफ अभियान, फोटो सोर्स- औरैया पुलिस
औरैया

मां बुलाती रही, बेटी ने नहीं दिया जवाब, दरवाजा खुला तो अंदर था खौफनाक दृश्य, पुलिस कर रही जांच

फोटो सोर्स- पत्रिका
औरैया

Auraiya News:गैस-डीजल का काला धंधा बेनकाब, भारी मात्रा में माल बरामद

औरैया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.