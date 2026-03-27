औरैया में युवक फांसी के फंदे से लटका मिला, परिजनों में मचा कोहराम

Auraiya, a young man, tried to commit suicide by hanging himself: औरैया में एक युवक फांसी के फंदे से लटका मिला। इसकी जानकारी परिजनों को उस समय हुई जब वह काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आया। आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। मौके पर पहुंचे परिजनों ने देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। युवक को आनन-फानन फांसी के फंदे से उतारा गया। उसे स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। घटना के कारण के विषय में परिजन कुछ भी नहीं बता पाए। पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई। थाना पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, इसके बाद पता चलेगा कि आत्महत्या प्रयास का कारण क्या है? मामला समरथपुर का है।