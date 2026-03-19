नवरात्र के पहले पुलिस का बड़ा अभियान: धार्मिक और सार्वजनिक स्थल से उतारे गए लाउडस्पीकर

Campaign against loudspeakers installed at religious and public places in Auraiya: औरैया में पुलिस ने धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। मानक के विपरीत चल रहे लाउडस्पीकर को उतारा गया। इसके साथ ही धार्मिक स्थल से जुड़े लोगों को कानून का पालन करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अलग-अलग थाना क्षेत्र में यह अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक ने स्वयं भी मौके निरीक्षण किया। इस दौरान लोगों से बातचीत की और उन्हें शासन के निर्देशों के संबंध में जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों की ध्वनि मानक के अनुरूप रखा जाए। सुबह 5 बजे चलाए गए अभियान से हड़कंप मच गया।