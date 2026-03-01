मां बुलाती रही, बेटी ने नहीं दिया जवाब, दरवाजा खुला तो अंदर था खौफनाक दृश्य, पुलिस कर रही जांच

15-year-old girl commits suicide: औरैया में 15 साल की किशोरी का शव फांसी के फंदे से घर के अंदर लटका मिला। घटना के समय वह घर में अकेली थी। पापा किसी काम से गए थे और मम्मी खेतों में काम करने के लिए गई थी। मां ने वापस आने के बाद जब बेटी को बुलाया तो कोई जवाब नहीं मिला। छत पर गई और अंदर देखा तो बेटी फांसी के फंदे में लटकी थी। यह देख वह चिल्लाने लगी। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कारण स्पष्ट होगा। मृतका ने इसी वर्ष हाई स्कूल का पेपर दिया था। घटना बिधूना थाना क्षेत्र का है।