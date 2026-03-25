Auraiya News:एक पल में बदला मंजर… ट्रकों की टक्कर के बाद जो हुआ, उसे देख लोग रह गए दंग

जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह करीब साढ़े सात बजे एक 22 चक्का ट्रक औरैया से कानपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहा एक अन्य ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा भिड़ा। टक्कर इतनी तेज थी कि पीछे वाले ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह पिचक गया। हादसे की आवाज दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े।हादसे में ट्रक चालक जयवीर सिंह निवासी मदनपुर छबीला, थाना गवाना, जनपद अलीगढ़ केबिन में फंस गए। केबिन के अंदर फंसे चालक की हालत देखकर लोग सहम गए और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।