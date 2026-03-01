दरोगा की ट्रेन से गिरकर दर्दनाक मौत… चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान हुआ हादसा, परिवार में मचा कोहराम

घटना के बाद उन्हें तुरंत दिबियापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सूरज बली मूल रूप से बांदा जिले के रहने वाले थे। वह 1990 बैच में सिपाही भर्ती हुए थे। प्रमोशन पाकर दरोगा बने थे। उनकी सेवानिवृत्ति में अभी करीब पांच साल का समय बाकी था। वह दिबियापुर में सरकारी आवास में अकेले रहते थे। जबकि उनका परिवार बांदा में ही रहता है। परिवार में पत्नी, तीन बेटे और तीन विवाहित बेटियां हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। वहीं, परिवार को भी हादसे की जानकारी दे दी गई है। इस घटना से पुलिस विभाग में शोक की लहर है।