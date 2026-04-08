औरैया एसपी को हाई कोर्ट का निर्देश: वायरल आपत्तिजनक वीडियो के साथ में पेश होने का आदेश

उत्तर प्रदेश के औरैया में आपत्तिजनक वीडियो वायरल था। यह मामला उस वीडियो से संबंधित है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था और जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर कई सवाल खड़े हुए। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से यह दलील दी गई कि मामले में उचित और समयबद्ध कार्रवाई नहीं की गई है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया कि ऐसे संवेदनशील मामलों में पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।