औरैया में दर्दनाक हादसा: ननिहाल जा रहे परिवार को ट्रक ने रौंदा, मां-बेटे की मौत

इस भीषण हादसे में जहां एक ओर परिवार ने अपनों को खो दिया, वहीं सात माह की मासूम बच्ची सरस्वती चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच गई। मां और भाई की मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। घर में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव के लोग भी इस दर्दनाक घटना से स्तब्ध हैं और हर आंख नम दिखाई दे रही है। मासूम के सुरक्षित बचने को लोग भगवान का चमत्कार मान रहे हैं।