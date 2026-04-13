13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

उन्नाव में रायबरेली क्रॉसिंग को अगले तीन दिनों तक किया गया बंद, आवास विकास मुख्य शहर से कटा

Rae Bareli crossing closed in Unnao: उन्नाव में रायबरेली क्रॉसिंग के रेलवे ट्रैक को मरम्मत करने के लिए अगले तीन दिनों तक बंद कर दिया गया है। रेलवे के इस निर्णय पर लोगों ने सवाल उठाया है। उनका कहना है कि बीते दो दिनों की छुट्टी में यह कार्य कराया जा सकता था।‌

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Apr 13, 2026

उन्नाव रेलवे क्रॉसिंग, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Raebareli crossing in Unnao closed for three days: उन्नाव शहर अगले तीन दिनों तक दो भागों में बंट जाएगा। किसी भी वाहन को आने-जाने की इजाजत नहीं होगी। सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर यह जानकारी दी है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए। इस मौके पर रेलवे सुरक्षा बल को भी लगाया जाएगा। पत्र में बताया गया है कि रायबरेली क्रॉसिंग पर रेलवे ट्रैक की मरम्मत का कार्य किया जाएगा। रेलवे की तरफ से उठाए गए इस कदम पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह कार्य शनिवार (second Saturday) और रविवार (Sunday) की छुट्टी के दिन भी हो सकता था।

रेलवे ने जिलाधिकारी को दिया पत्र

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लखनऊ-कानपुर मार्ग मोती नगर आवास विकास के बीच स्थित रेलवे गेट संख्या 126 स्पेशल पर रेलवे ट्रैक की मरम्मत का कार्य आज से शुरू होने जा रहा है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर महेश कुमार मीणा ने बताया कि रेलवे ट्रैक की मरम्मत कार्य के कारण रायबरेली क्रॉसिंग को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। हल्के-भारी किसी भी प्रकार के वाहनों को आने-जाने की इजाजत नहीं होगी। दिनांक 13 अप्रैल 2026 से सुबह 7:00 बजे से 15 अप्रैल 2026 शाम 18 तक यह फाटक बंद रहेगा।

बाईपास से आने-जाने की मिलेगी सुविधा

जिलाधिकारी को दिए गए पत्र में महेश कुमार मीणा ने बताया है कि फाटक पर 'मशीन पैकिंग एंड ओवर ओवरहॉलिंग' का काम किया जाएगा, जिसके कारण कानपुर-लखनऊ और लखनऊ-कानपुर के बीच शहर के अंदर से जाने वाले वाहनों को गुजरने की इजाजत नहीं होगी। इसके लिए बाईपास स्थित रेलवे ओवरब्रिज का उपयोग होगा। इसी मार्ग से आवागमन कर सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टिकोण से सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई है।

सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पत्र पर सवाल

रेलवे फाटक बंद होने से आवास विकास राजेपुर, शिवनगर, गजौली, दही थाना सहित लखनऊ की तरफ से आने वाले वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार, शहर के अंदर से लखीमपुर जिला उद्योग केंद्र, दीनदयाल स्पोर्ट्स स्टेडियम, मां पूर्णा देवी मंदिर सहित लखनऊ की तरफ आने वाले लोगों की यात्रा कष्टदायक होने वाली है। अचानक तीन दिनों के लिए फाटक बंद कर दिया गया है।

सप्ताह की शुरुआत में बंद किया गया रेलवे क्रॉसिंग

आज से सोमवार, मंगलवार और बुधवार को कार्य दिवस के दिन रेलवे की तरफ से उठाया गया यह कदम सवालिया निशान लगाता है। इस संबंध में बात करने पर, आवास विकास कॉलोनी निवासी राजेश कुमार ने बताया कि महीने के द्वितीय शनिवार और रविवार को कार्य कराया जा सकता था, लेकिन आज सोमवार से सप्ताह शुरू हो रहा है। ऐसे में यातायात को रोकना लोगों को मुश्किलों में डालना है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Apr 2026 07:53 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / उन्नाव में रायबरेली क्रॉसिंग को अगले तीन दिनों तक किया गया बंद, आवास विकास मुख्य शहर से कटा

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

उन्नाव में पुलिस स्टेशन के अंदर थानाध्यक्ष ने की युवक की लातों से पिटाई, एसेसपी ने जांच के दिए आदेश

थाना के अंदर पिटाई, फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब
उन्नाव

उन्नाव: कोरोना काल में बंद की गई ट्रेनों के पुनः शुरू करने की मांग, DRM से निराश महाप्रबंधक से लगाई गुहार

जीएम उत्तर रेलवे को ज्ञापन देते मुजतबा हैदर, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

मध्य प्रदेश से खरीद कर दिल्ली में बेचने की थी तैयारी, उन्नाव में 10 लाख का गांजा बरामद

पुलिस की ग्राफ्ट में गांजा तस्कर, फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस
उन्नाव

रेलवे के आधुनिकीकरण का लाभ नहीं मिलेगा यात्रियों को, जीएम उत्तर रेलवे ने कहा- गुड्स ट्रेन बहुत

उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के साथ डीआरएम लखनऊ, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

उन्नाव में कथा वाचक अवधेश चंद्र लोधी के साथ मारपीट: सच्चाई आई सामने, सीओ ने बताया

घटना की जानकारी देते क्षेत्राधिकारी, फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.