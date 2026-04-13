उन्नाव में रायबरेली क्रॉसिंग को अगले तीन दिनों तक किया गया बंद, आवास विकास मुख्य शहर से कटा

Raebareli crossing in Unnao closed for three days: उन्नाव शहर अगले तीन दिनों तक दो भागों में बंट जाएगा। किसी भी वाहन को आने-जाने की इजाजत नहीं होगी। सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर यह जानकारी दी है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए। इस मौके पर रेलवे सुरक्षा बल को भी लगाया जाएगा। पत्र में बताया गया है कि रायबरेली क्रॉसिंग पर रेलवे ट्रैक की मरम्मत का कार्य किया जाएगा। रेलवे की तरफ से उठाए गए इस कदम पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह कार्य शनिवार (second Saturday) और रविवार (Sunday) की छुट्टी के दिन भी हो सकता था।