Railway MST: 15 दिनों का एक तरफ का किराया और महीने भर लगाए अनगिनत चक्कर

मंथली सीजन टिकट के लिए 5-5 किलोमीटर का स्लॉट बनाया गया है। जिससे किराए का निर्धारण होता है। एक से 20 किलोमीटर तक के लिए न्यूनतम मंथली सीजन टिकट 100 रुपए का है।‌ इसके साथ ही 21 से 45 किलोमीटर तक के लिए 185 रुपए किराया है। 46 से 70 किलोमीटर तक का मंथली सीजन टिकट 270 रुपए का है जबकि 71 से 100 किलोमीटर का सीजन टिकट 355 रुपए का, 101 से 135 किलोमीटर की दूरी तक के लिए 440 रुपए और 136 से 150 किलोमीटर के लिए 525 रुपए किराया है। उन्नाव से कानपुर और गोविंदपुरी की एमएसटी 100 रुपए में बनती है जबकि लखनऊ की एमएसटी 270 रुपए की है।