साक्षी महाराज का बड़ा बयान, बोले- चुनाव के समय पीला और नीला गमछा पहनकर निकल रहे नेता

Unnao MP Sakshi Maharaj: उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वहां ना तो राहुल गांधी है और और ना ही ममता बनर्जी। वहां केवल मोदी और योगी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। एक सवाल के जवाब में साक्षी महाराज ने कहा कि चुनाव के समय कोई पीला गमछा डालकर आएगा तो कोई नीला गमछा। लेकिन जनता समझदार है। पंचायत चुनाव को लेकर के भी उन्होंने टिप्पणी की। साक्षी महाराज निजी विद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। इसके पहले उन्होंने गांधीनगर तिराहे के सुंदरीकरण का लोकार्पण किया। चौराहे पर जिले के साहित्यकारों के विषय में जानकारी दी गई है। इस मौके पर साक्षी महाराज ने कहा कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र होगा।