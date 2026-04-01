आईएमडी अलर्ट: थार मरुस्थल की हवाओं के आने का सिलसिला शुरू, मौसम में होगा उलट-फेर

Hot winds begin to blow from Thar Desert: आईएमडी मौसम विभाग के अनुसार हवाओं ने भी अब अपनी दिशा बदल दी है। कानपुर मंडल के जिले औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, कानपुर देहात और उन्नाव सहित आसपास के जिलों में थार मरुस्थल से गर्म हवाओं का आना शुरू हो गया है। गंगा के मैदानी भागों में गर्म हवाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी है। अब दिन में भी तापमान के क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। आज दिन में अचानक आसमान में बादल आ गए। यह बादल पॉकेट में अपना असर दिख रहे हैं। जिससे लोगों को धूप से राहत मिल रही है। लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार आज बांदा का तापमान 44.4 डिग्री दर्ज किया गया। अन्य क्षेत्रों में बादल ने तापमान को नियंत्रित करने का भी काम किया।