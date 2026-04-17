उन्नाव में झांसी से गोरखपुर जा रही बस में 131 यात्री, दो बार फटा टायर, यात्रियों का हंगामा

131 passengers in a 35-seater bus: उन्नाव में 35 सीट वाली बस में 131 यात्रियों को लेकर जा रही बस का रास्ते में दो बार टायर फट गया। लेकिन बस दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई। खचाखच भरी बस मैं बैठे यात्री भीषण गर्मी के से बेहाल हो रहे थे। दूसरी बार बस का टायर फटने से यात्री नाराज हो गए। गाड़ी काफी मुश्किल से नियंत्रित हुई थी।‌ बीच सड़क पर यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। 112 पर मामले की जानकारी दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और बस को सीज कर दिया। यात्रियों का कहना था कि उनसे वसूली गई रकम वापस की जाए। मामला अजगैन थाना क्षेत्र का है।