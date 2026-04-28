बारात की खुशियां मातम में बदलीं: दूल्हे के भाई समेत 4 की दर्दनाक मौत, 100 मीटर तक घसीटी गई वैन

हमीरपुर जिले में रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जिसने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं। मौदहा कोतवाली क्षेत्र के हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बारात में जा रही वैन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक वैन को करीब 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। जिससे वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि वैन में कुल सात लोग सवार थे। जो महोबा में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इनमें दूल्हे रमाकांत का छोटा भाई शशिकांत भी शामिल था। हादसे के बाद वैन में बैठे सभी लोग बुरी तरह फंस गए। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों और पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद घायलों और मृतकों को बाहर निकाला।