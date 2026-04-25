हमीरपुर हत्याकांड का खुलासा: प्यार, पैसों और धोखे के बीच खत्म हुई कहानी, ट्रक चालक ने ली थी युवती की जान

घटना वाले दिन वह कानपुर से ट्रक में माल लादकर जबलपुर जा रहा था। रास्ते में युवती भी उसके साथ थी। दोनों ने यात्रा के दौरान शराब का सेवन किया और सुमेरपुर क्षेत्र में एक ढाबे पर रुके। इसी दौरान युवती ने अतिरिक्त पैसे की मांग की, जिस पर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। युवती ने शोर मचाने और लोगों को बुलाने की धमकी दी, जिससे आरोपी घबरा गया। नशे की हालत में उसने ट्रक के अंदर ही दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया और बाद में शव को हाईवे किनारे फेंककर फरार हो गया था।