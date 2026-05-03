चार दिन बाद थी शादी…कोल्डड्रिंक पीने से दुल्हन की हो गई मौत, घर पर जुट चुके थे रिश्तेदार

मृतका के नाना महेश कुमार ने बताया कि शनिवार शाम खुशबू ने घर पर कोल्डड्रिंक मंगाई थी। खुशबू के साथ घर के कुछ बच्चों ने भी कोल्डड्रिंक का सेवन किया। पीने के कुछ ही देर बाद खुशबू को तेज उल्टी और दस्त शुरू हो गए। धीरे-धीरे उसकी हालत नाजुक होने लगी। आनन-फानन में परिजन उसे अमौली स्थित स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल हमीरपुर के लिए रेफर कर दिया। बच्चों की हालत में सुधार होने पर उन्हें घर भेज दिया गया, लेकिन खुशबू की जंग जारी रही।