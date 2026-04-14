पीएम मोदी बोले, सड़कें हमारी भाग्य रेखाएं, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे लिखेगा विकास की नई इबारत

PM Modi's Rally : पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे के उदघाटन के दौरान आज देहरादून में 12 किमी लंबा रोड शो किया। इससे पहले पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां डाट काली मंदिर में पूजा-अर्चना की। पीएम मोदी आज 28वीं बार उत्तराखंड पहुंचे हैं। एलिवेटेड रोड का भी भी पीएम मोदी ने कार से उतरकर निरीक्षण किया। उन्होंने एलिवेटेड कॉरिडोर का व्यू प्वाइंट देख हर्ष जताया। उसके बाद उन्होंने गढ़ी कैंट में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार अभूतपूर्व विकास कार्य कर रही है। पूर्ववर्ती सरकारों में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूर्व में पूरे देश में दो लाख करोड़ रुपये तक खर्च नहीं किए जाते थे। भाजपा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में 12 लाख करोड़ से अधिक खर्च कर रही है। कहा कि उत्तराखंड में ही सवा दो लाख करोड़ से ज्यादा के कार्य चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक दौर ऐसा था जब उत्तराखंड के गांवों में सड़क के इंतजार में पीढियां बदल जाती थी। भाजपा सरकार में हर गांव तक सड़क पहुंच रही है। कहा कि उत्तराखंड के वीरान पड़े गांव अब खुशहाल हैं।