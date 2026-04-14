बाहर से दवाएं लिखने वाले डॉक्टरों का करें इलाज, उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री की चेतावनी से हड़कंप

Minister's Warning : बाहर से दवाएं लिखने वाले डॉक्टरों की अब खैर नहीं है। बता दें कि उत्तराखंड कई सरकारी अस्पतालों में बाहर से दवाएं लिखने का खेल लंबे समय से चल रहा है। मेडिकल स्टोर संचालकों से मिलीभगत करके कई डॉक्टर मरीजों के लिए ऐसी दवाएं लिखवाते हैं जोकि अस्पताल में मिलती ही नहीं। उस प्रकार की दवाएं खास मेडिकल स्टोरों पर ही उपलब्ध होती हैं। डॉक्टरों की पर्ची के आधार पर बेवस मरीजों को बाहर से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती हैं। लंबे समय से इस प्रकार की शिकायतें समाने आ रही हैं। इन शिकायतों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने मरीजों के लिए बाहर से दवाएं लिखने वाले डॉक्टरों को बड़ी चेतावनी दी है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कल दून अस्पताल में छह नई सुविधाओं का उदघाटन करने के दौरान अफसरों को निर्देश दिए कि बाहर से दवाएं लिखने वाले डॉक्टरों का तगड़ा इलाज करें।