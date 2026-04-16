Yellow Alert : भयंकर आंधी मचाएगी आफत, आज रात से 21 अप्रैल तक उत्तराखंड में बारिश की चेतावनी

Yellow Alert : मौसम फिर से भयानक रूप दिखाने को आतुर है। बता दें कि इन दिनों उत्तराखंड में मौसम साफ होने से चटख धूप खिल रही है। दिन में गर्मी सताने लगी है। लोग पंखे, एसी और कूलर का प्रयोग कर गर्मी से राहत पाने में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर पर्वतीय इलाकों में मौसम सुहावना होने से पयर्टकों की भीड़ उमड़ी हुई है। पहाड़ में सुबह, शाम और रात के वक्त अब भी ठंड बरकरार है। इधर, आईएमडी के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ भू-मध्य सागर और उसके आसपास के निचले और ऊपरी क्षोभमंडीलय स्तर के बीच चक्रवाती परिसंचरण के रूप में दिख रहा है। इसके असर से आज रात से अगले 21 अप्रैल तक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं-कहीं बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने 17 से 19 अप्रैल तक उक्त पांच जिलों में कहीं-कहीं गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने और 40 से 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज अंधड़ चलने का यलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक राज्य में चार हजार मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में आज से 21 अप्रैल तक बर्फबारी भी हो सकती है।