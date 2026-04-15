14 साल की नाबालिग मां के पति को पकड़ने पुणे जाएगी पिथौरागढ़ पुलिस, जानें पूरा मामला

Child Marriage : 14 साल की उम्र में मां बनी एक नाबालिग के कथित पति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम पुणे रवाना होगी। ये मामला उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का है। यहां मुनस्यारी क्षेत्र में13 साल की उम्र में एक किशोरी का बाल विवाह होने का मामला सामने आया था। दरअसल, बीते दिनों 14 साल की एक लड़की का प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया था। उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। सीजेरियन के जरिए नाबालिग का प्रसव कराया गया था। बाल विवाह का मामला सामने होने से हड़कंप मच गया था। इस मामले में पुलिस ने किशोरी के कथित पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बच्चे के जन्म के बाद से पति सहित उसके परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। आरोपी पति तब से गायब चल रहा है। इधर, पुलिस जांच में सामने आया है कि वह पुणे में काम करता है। लिहाजा अब पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए पुणे रवाना होने वाली है।