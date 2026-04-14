पीएम मोदी आज करेंगे दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण,  सौ की स्पीड से दौड़ेंगी गाड़ियां, जानें खासियत

PM Visit Today : पीएम नरेंद्र मोदी आज 28वीं बार उत्तराखंड के दौरे पर पहुंच रहे हैं। पीएम के दौरे की शासन-प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह करीब 10:30 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से मोदी चॉपर से सीधे गणेशपुर-सहारनपुर पहुंचेंगे। वहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे। योगी सोमवार को ही सहारनपुर पहुंच गए। गणेशपुर में एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन के बाद पीएम देहरादून के मां डाटकाली मंदिर में पूजा करेंगे। यहां से वह रोड शो करते हुए गढ़ी कैंट स्थित जसवंत सिंह आर्मी ग्राउंड पहुंचेंगे। जहां प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम ने बताया कि पीएम के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि पीएम का यह दौरा ऐतिहासिक साबित होगा।