उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल: 6 IAS और 26 PCS अफसरों का तबादला, कई अहम विभागों में बदलाव

IAS PCS Transfer 2026 Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार ने शुक्रवार देर शाम एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए 6 आईएएस और 26 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस व्यापक फेरबदल को प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। शासन द्वारा जारी आदेश में कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कुछ अधिकारियों से उनके वर्तमान प्रभार वापस ले लिए गए हैं।