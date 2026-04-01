Ahmedabad: वारंट तामील करने को तीन हजार की घूस लेते बिचौलिए को पकड़ा

आरोप है कि हेड कांस्टेबल किशनकुमार और होमगार्ड केतन ने इन तीनों वारंट को तामील करने के लिए तीन हजार रुपए की रिश्वत की मांग की। यह राशि बिचौलिए विष्णु पटेल को देने के लिए कहा। शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहते थे, जिससे उन्होंने एसीबी में शिकायत कर दी। इसके आधार पर शुक्रवार को अहमदाबाद एसीबी पीआइ वी.डी.चौधरी एवं उनकी टीम ने जाल बिछाया। बिचौलिए को रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ लिया। इस मामले में हेड कांस्टेबल और होमगार्ड को फरार घोषित किया है।