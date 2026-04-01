बिहार के नवनियुक्त सीएम सम्राट चौधरी को धमकी देने वाला साणंद से गिरफ्तार

उपाधीक्षक राणा ने बताया कि आरोपी शेखर ने कबूला कि उसने एक विवाद को लेकर याचिका की थी जिसे लेकर उसने चौधरी के कार्यालय में फोन किया था। चौधरी के पीए से बातचीत के दौरान कहासुनी हो गई और उसने चौधरी को जान से मारने की धमकी दी थी। जिले के पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश जाट ने बताया कि इस मामले में बिहार पुलिस से इनपुट मिलने पर टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को साणंद-कडी रोड से हिरासत में ले लिया।