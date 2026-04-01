दुपहिया बाइक चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार

प्राथमिक जांच में सामने आया कि यह गिरोह एसजी हाइवे पर वाहनों को पार्क करके गांधीनगर या अन्य कार्यालयों में नौकरी जाने वाले या अन्य कार्य से जाने वाले लोगों के वाहनों को निशाना बनाते थे। ऐसे ही सोला भागवत ब्रिज के नीचे पार्क दुपहिया वाहन की चोरी के मामले की जांच में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को चिन्हित किया गया। एसपी रिंगरोड पर एक व्यक्ति को दुपहिया वाहन के साथ पकड़ा। उससे कागजात मांगने पर वह कागजात नहीं दे पाया। ऐसे में शंका के आधार पर की गई पूछताछ और जांच में आरोपी ने कई अन्य बाइकों की चोरी करने और उसे बेचने के लिए अपने मित्रों को देने की बात कबूली। इस आधार पर उसके दो मित्रों को भी पकड़ लिया। इनके पास से भाडज सर्कल के पास झाडि़यों में छिपाकर रखी गईं कई बाइक व अन्य जगहों से कुल 22 और बाइकों को बरामद किया। इनकी कीमत 5.65 लाख रुपए है। आरोपी के विरुद्ध सोला हाईकोर्ट थाने में ही नौ वाहन, रामोल में पांच, कृष्णनगर, ओढव, निकोल, साबरमती रिवरफ्रंट, कठलाल थाने में एक-एक मामले दर्ज हैं।